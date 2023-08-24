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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات قوية للنصر والاتحاد.. نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا عن عدة مواجهات عربية.


وجاءت نتائج القرعة كالتالي:


غرب آسيا
- المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان)، العين (الإمارات).
- المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الإمارات).
- المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوة الجوية (العراق)، ايه جي ام كي (أوزبكستان).
- المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، ناساجي مازانداران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباهور (أوزبكستان).
- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية).

شرق آسيا
- المجموعة السادسة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، كيتشي (هونغ كونغ).
- المجموعة السابعة: يوكوهاما مارينوس (اليابان)، شاندونغ تايشان (الصين)، كايا ايلويلو (الفلبين)، اينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية).
- المجموعة الثامنة: بوريرام يونايتد (تايلاند)، فينتفورت كوفو (اليابان)، ملبورن سيتي (أستراليا)، زيجيانغ (الصين).
- المجموعة التاسعة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، باثوم يونايتد (تايلاند).
- المجموعة العاشرة: ووهان ثري تاونز (الصين)، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، هانوي (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان).

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير حتى أبريل من العام القادم، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الهلال النصر

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