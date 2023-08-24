رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

قال رئيس دولة بوروندي، خلال كلمته في قمة "بريكس"، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية ومشاكل سياسية في العالم، ويأتي لتعزيز مبدأ المساواة والتضامن والشمول.

‏وأضاف رئيس بوروندي أن التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء والأعضاء، وهذا التحالف من أجل مواجهة التحديات، وبوروندي تسعى لتطبيق الشراكة مع أفريقيا.

وأكد أن التعددية القطبية مسألة مهمة جدا لتعزيز الإصلاحات في المؤسسات العالمية.

استقلال اقتصادي

وأشار إلى أن دولة بوروندي على قناعة أن الاستقلال لا يمكن أن يكون استقلالا حقيقيا دون استقلال اقتصادي، وأن بوروندي وقعت رؤية جديدة لعام 2040، وهذا ما سوف تلتزم به الحكومة البوروندية.

وتابع: ‏"حكومة بوروندي جاهزة للتعاون مع الشركاء الجادين، ونتطلع لتعاون مثمر مع البنك الأفريقي لتنمية البنية التحتية والاقتصاد الرقمي".