فرقة رضا تشارك في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع التنسيقي الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مواطني محافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أنه تم تأكيد مشاركة ١٠ فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم (ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- عدد ٢ فرق من الإسماعيلية)، إلى جانب مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك خلال حفلي الافتتاح والختام والعروض اليومية.

وسيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبي المصري القديم لأهالي محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولي.

وأضاف أنه تم تأكيد مشاركة فرق عدد من الدول الأجنبية بشكل مبدئي وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.

مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان علاوة على تكريم عدد من رموز الفن الشعبي المصري القديم.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان، من تحديد أماكن العروض بإجمالي عدد ٥ مسارح على مستوى مدينة الإسماعيلية وهم (مسرح قصر الثقافة- نادي الأسرة بشارع محمد علي- نادي الفيروز- نادي الدنفاه- حديقة الشيخ زايد)، بالإضافة إلى عدد ٣ مسارح خارجية شاطئ الزهور بمدينة فايد ومركز شباب القصاصين ومركز تحسين البيئة بالقنطرة غرب.

كما تم مناقشة إقامة الفِرق، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية وخط سير ديفلية المهرجان والذي سيقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثاني من سبتمبر القادم بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وأشار "عصام" إلى ضرورة استغلال الأماكن السياحية بالمحافظة؛ لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين خلال الفترة من ٣ حتى ٨ سبتمبر القادم، وتشارك فيه عدد من الفِرق الأجنبية والمصرية المتميزة.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الإعداد والتنسيق الجيد لهذا المهرجان الدولي من أجل إنعاش وتنشيط السياحة في مصر وتحديدًا محافظة الإسماعيلية والترفيه على مواطني المحافظة.