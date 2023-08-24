منتخب التمثيل المسرحي بـ عين شمس يهدي الجائزة لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب منتخب التمثيل المسرحي الحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"

منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

وقدم الطلاب الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم الكبير للبعثة وعلى الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط المسرحي على مدي سنوات وقاموا باهداء سيادته درع تكريم المهرجان تقديرا وعرفانا بالدور الذي قدمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود في الوصول بالفريق لهذا المستوى بين مصاف الجامعات المصرية والعربية

هذا وقد هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفريق الحائز على الجائزة مؤكدا على ان دعم جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب ينبع من الإيمان بان الاستثمار في الطلاب واكتشاف المواهب هو شيئ في غايه الاهميه وهو من سياسات القطاع الاصيله التي افرزت قيادات طلابيه مميزه في جميع المجالات



ومن جانبه قدم الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورئيس وفد منتخب التمثيل المسرحي خالص الشكر للسيد أ.د عبد الفتاح سعود بإسم كل الفريق على كامل الدعم والمساندة التي مُنحت للطلاب والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق مما ساهم في الوصول بالفريق إلى هذه المكانه المميزة



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورئيس الوفد وأ. طارق احمد القائم بعمل مدير الادارة العامة لرعاية الشباب و أ. مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني وأ. عبد الفضيل كمال مشرف الطلبة



جدير بالذكر انه ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية يحصد منتخب التمثيل المسرحي الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي )

هذا وقد حصل العرض على جائزة افضل سينوغرافيا لبو بكر الشريف ،جائزة افضل اخراج للمخرج محمود حسن حجاج ، جائزة افضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل ،جائزة تشجعية في التمثيل للطالبه رموندا زخاري ، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي وهذه الجائزة هي الاولى من نوعها التي تحصل عليها الجامعة ضمن المسابقات والمهرجانات الدولية