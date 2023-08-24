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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم السفير الفلسطيني بالقاهرة.. أبو مازن يحيل 70 سفيرا إلى التقاعد

أبو مازن
أبو مازن

تم مؤخرا إبلاغ عشرات السفراء بانتهاء خدمتهم في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وأن عليهم ترتيب مغادرتهم وتسليم المهمة بشكل دبلوماسي سلس.

وقال مصدر رفيع لوكالة "معا" الفلسطينية، إن الأمر طبيعي، خاصة أن عشرات السفراء قد تجاوزوا سن العمل، وسيتم تكريمهم بمناسبة انتهاء خدماتهم بشكل يضمن كرامتهم وكرامة السلك الدبلوماسي.

وقالت مصادر أخرى إن حادثة إقالة المحافظين في الضفة الغربية وغزة بشكل ملفت لن تتكرر، ولا داعي لكل هذا الارتباك الذي حدث.

وكان الرئيس أبو مازن أصدر مرسوماً رئاسياً بإحالة 12 محافظاً بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى التقاعد.

وهناك لجان مختصة من وزارة الخارجية والجهات المسئولة، بينها المؤسسة الأمنية والرئاسة تتابع بشكل دقيق ترشيح بدلاء للسفراء الذين أنهوا خدماتهم، وأنه سيصار إلى إعلان الأسماء الجديدة قريبا.

وتنص المادة الـ22 من قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني على “إحالة موظفي السلك الدبلوماسي للتقاعد عند بلوغهم سن الـ60، فيما يجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من الوزير، وبحد أقصى خمس سنوات”.

ويشغل بال الأوساط السياسية سؤال واحد: “من هم السفراء المغادرون ومن هم السفراء الجدد؟”.

وقد راج مؤخرا بشكل غير رسمي على مدونات كثيرة في التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء السفراء المغادرون الذين سيتركون مناصبهم قريبا.

وتجاوز عدد السفراء المغادرون، الـ70 سفيرا خلافا للقائمة التي تم تداولها مؤخرا والتي تضمنت حوالي 37 سفيرا.

جدير بالذكر أن هناك 103 سفارات فلسطينية منتشرة في العالم.

السفراء المحالون للتقاعد:

1- طه عبد القادر / خالد عارف - البحرين

2- باسم الأغا / السعودية

3- فريز مهداوي / الصين

4- أحمد بدر/ العراق

5- صالح فهيد / الفلبين

6- عدنان أبو الهيجا / الهند

7- وليد صيام / اليابان وكوريا الجنوبية

8-زهير الشن /إندونيسيا 

9- جلال البزور/ اليمن

10- وليد أبو علي/ ماليزيا

11- جوزيف رمضان - بنغلادش

12- عبد الحفيظ نوفل / روسيا

13- لؤي عيسى / طاجكستان

14- تيسير جرادات / سلطنة عُمان

15- منير غنام / قطر

16- منتصر أبو زيد / كازاخستان

17- إسماعيل حسن "نمر إسماعيل" كوريا الشمالية

18- جمال الشوبكي / المغرب

19- هائل الفاهوم/ تونس

20- دياب اللوح / مصر

21- محمد الأسعد/ مورتيانيا

22- نبيل أبو  زنيد / البرتغال

23- مانويل حساسيان / الدنمارك

24- هاشم الديجاني/ أوكرانيا

25- خالد الأطرش / التشييك

26- إبراهيم خريشة / سويسرا

27- هاني الريماوي / الإكوادور

28- إبراهيم الزبن - البرازيل

29- مروان البوريني/ السلفادور

30- محمد سعدات/ هندراوس

32- وليد المؤقت / بيرو

33- رؤوف المالكي / كولومبيا

34 - عزت عبد الهادي / أستراليا 

35- ثائر أبو بكر / غينيا

36- عطا الخيري/ عمان

37- سمير الرفاعي / سوريا

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