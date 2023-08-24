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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة 31

فرقه وسط البلد
فرقه وسط البلد

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى . 

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من اوبرا كارمن لبيزيه ، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها .

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وكان قد صرح خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن نجوم الأوبرا سيقومون يتقديم ليلة فنية من أعمال العندليب بمهرجان القلعة، و ليلة أخرى خاصة بالغناء الصوفي و الذي سيقوده شيخ المنشدين ياسين التهامي و ستكون بالنصف الثاني من المهرجان.

وأوضح "داغر"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هناك تنوع بالمهرجان و العديد من الفرق الغنائية المتنوعة التي ستكون موجودة مثل: فرقة وسط البلد، فرق من سيريلانكا و فنزويلا، و أيضا الفنانة غالية بن علي.

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