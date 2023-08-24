خطة النواب توضح فوائد انضمام مصر لمجموعة البريكس

رحب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإنضمام مصرلمجموعة "بريكس"، قائلا: خطوة موفقة تجمع مصر بدول منتجة وليست مستهلكة".

دول منتجة تتميز بالإنتاج

وقال “بدراوى ” لـ"صدى البلد"، إن مجموعة البريكس تتميز بضم دول منتجة تتميز بالإنتاج الغزير لتحقيق التعامل الاقتصادى فى جميع المنتجات وسوف تظهر نتائج وثمار إنضمام مصر لمجموعة البركيس خلال الفترة المقبلة واليات التعامل سواء بالعملات المحلية أو بتوحيد عملة خاصة بمجموعة البريكس للتبادل التجارى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها في التحالف عن طريق استثمار العلاقات، وزيادة معدلات التبادل التجاري والانفتاح على الاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول الأعضاء.