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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لأطباء الأسنان.. اشتراطات جديدة لإجراء جراحة الأورام وتشوهات الوجه والفكين 

طبيب أسنان
طبيب أسنان

تضمن قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان ، ضوابط القيام بجراحة الأورام و تشوهات الفم والوجه والفكين و كسور الفكين وأمراض مفصل الفك، لضمان توفير خدمة صحية آمنة للمواطن .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج والتعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيدًا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين فى نقابة أطباء الأسنان . 

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و طبقا للقانون . يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلاً على بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، وأمضى سنة التدريب الإجباري، وسجل اسمه في نقابة أطباء الأسنان.

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