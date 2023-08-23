التهاب اللثة.. طبيب أسنان يحذر من أعراض الإصابة بمرض السكري

قال الدكتور عمرو وجيه، استشاري طب الأسنان، أن هناك العديد من الحالات لم تكن على علم بأنها مريضة سكري و يقوم طبيب الأسنان بتوجيههم بناءا على شكل أسنانهم.

وأوضح عمرو وجيه، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أعراض الإصابة بمرض السكري التي تظهر عن طريق الأسنان، و هي: جفاف الفم، تقرحات و فطريات بالفم، التهاب حاد باللثة و تخلخل بالأسنان.

الذهاب للطبيب على الفور

ولفت، إلى أنه ينصح المريض بأن يقوم بتحاليل سكري عند رؤيته لهذه الأعراض، ناصحا من يعاني من ظهور هذه الأعراض الذهاب للطبيب على الفور و عدم الإهمال أو التجاهل حتى لا تتدهور حالته.