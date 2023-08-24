ديلي ميل: شعر مستعار وتماسيح ورؤوس مقطوعة في قصر زعيم فاجنر

كشفت صحيفة ذا ديلي ميل البريطانية اليوم أنه قبل شهرين من حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة يفجيني بريجويجن، قائد قوات فاجنر الروسية، أمر فلاديمير بوتين رفاقه بمداهمة قصر رئيس فاجنر في روسيا.

وفتش المحققون ممتلكات بريجوجين في سان بطرسبرج في 24 يونيو من هذا العام بعد التمرد الفاشل الذي قام به رئيس فاجنر ضد وزارة الدفاع الروسية. وخلال مداهمتهم، اكتشف ضباط بوتين مخابئ ضخمة من الأسلحة الهجومية والذخيرة، ومخابئ من سبائك الذهب، وتمساح محشو وصورة مؤطرة يُزعم أنها تظهر الرؤوس المقطوعة لأعداء القائد العسكري الخاص.

كما سربت وسائل الإعلام الحكومية صورًا يبدو أنها تظهر رئيس فاجنر وهو يرتدي مجموعة من الشعر المستعار المضحكة التي ورد أنه ارتداها في إفريقيا والشرق الأوسط بينما كان يعزز مصالح بوتين وينشر قوات فاجنر.

ويُعتقد منذ فترة طويلة أن بريجوجين، المعروف باسم طباخ بوتين وله علاقات طويلة الأمد بالكرملين، هو هدف رئيسي للسلطات الروسية بعد فشل انتفاضته ونفيه إلى بيلاروسيا.

وزعم مسؤولون روس أمس أن بريجوجين كان على متن طائرة مشؤومة تحطمت في حقل شمال موسكو، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بعد شهرين من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام بوتين. وأظهرت الصور التي سربتها وسائل الإعلام الروسية في يوليو، ضباط بوتين وهم يسرقون منزل رئيس فاجنر.

تم تصوير مطرقة ثقيلة عملاقة مكتوب عليها "للاستخدام في المفاوضات المهمة" بالقرب من طاولة في غرفة الاستقبال بالقصر.

كما تمت مصادرة عدد كبير من الصناديق التي تحتوي على أوراق نقدية روسية تبلغ قيمتها حوالي 86 مليون جنيه إسترليني في مداهمات على عقار بريجوجين، الذي يضم مبنى مكتبه.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الأموال والمعدات قد أعيدت منذ ذلك الحين إلى المكتب ومركز فاجنر.

ومن بين المقتنيات القيمة للقائد العسكري الخاص التي تم تصويرها في منزله الفاخر في القصر، كان هناك زي عسكري روسي مزين بحوالي عشرين ميدالية. كما كان معروضًا في منزله الفخم ما يبدو أنه تمساح محشو على طاولة.

وتم العثور على عدة جوازات سفر وتصويرها. ويظهر مقطع فيديو ضباطًا مسلحين ببنادق هجومية يقومون بتفتيش منزله ومكاتبه. وكشفت الصور أيضًا عن الفخامة التي يعيش فيها بريجوجين، وكشفت عن حمام السباحة الخاص به ومهبط طائرات الهليكوبتر والساونا وصالة الألعاب الرياضية والمكتب الطبي. ويبدو أن المنزل يحتوي أيضًا على غرفة صلاة خاصة به مليئة بالصور الدينية.