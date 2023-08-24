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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الطلاب الموهوبين

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

استقبلت الحديقة النباتية بأسوان، مجموعة من الطلاب الموهوبين لإقامة ورش تنمية مهارات فى مجال التصوير الفوتوغرافى ، تحت إشراف إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

وكان فى استقبال الطلاب الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، والذى قام بتقديم شرح للطلاب البالغ عددهم نحو 30  طالب ، حول مكونات الجزيرة النباتية باعتبارها مزار سياحى هام ، وكونها تضم أندر النباتات والأشجار حول العالم.

 

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الحديقة النباتية 

وأكد مدير عام الحديقة النباتية بأنه ساعد الطلاب على التعريف بالمكان بهدف رفع الوعى المعرفى للطلاب والتأكيد على أهمية الأشجار والنباتات فى التعامل مع الطقس ، وحث الطلاب على هذه المعانى من خلال تنظيم مسابقات تنافسية بينهم وإهدائهم جوائز تحفيزية عبارة عن نباتات زينة وأشجار لزراعتها والاهتمام بها فى محيط مجتمعهم.

ومن جانبها أوضحت هالة عزت مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن ورشة التصوير الفوتوغرافى ضمن ورش وأنشطة أخرى تحرص عليها الإدارة، لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين وتعديل السلوك والقيم، وإثراء الجانب المعرفى من خلال الإطلاع على معلومات يقدمها المسئول عن الموقع السياحى والأثرى الذى يزوره الطلاب خلال فترة الورش.

وأشارت هالة عزت إلى أن ورشة عمل "التصوير الفوتوغرافى" استغرقت نحو 4 أيام، وضمت نحو 30 طالب ، واستهدفت أماكن الطبيعة فى أسوان ومنها الحديقة النباتية، لالتقاط صور من الطبيعة الساحرة التى تتميز بها محافظة أسوان، ومساعدة هؤلاء الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية ورفع قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع.

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