النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

وينشر صدي البلد السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:

شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة و وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام أول.

وعضو مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

عين قاضيا بمحكمة دبي الابتدائية

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