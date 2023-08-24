برلماني: انضمام مصر للعضوية الدائمة للبريكس يحقق رغبتها في إقامة نظام عالمي متوازن

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن انضمام مصر العضوية الدائمة لقمة البريكس نقطة تحول تاريخية تضاف إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف نصير فى بيان صحفى له أن قمة مجموعة دول البريكس سوف تساهم في فتح فرص استثمارية عديدة لإنعاش اقتصاداتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم.

مشيرا إلى أن انضمام مصر لقمة البريكس يؤكد على قوتها الاقتصادية ودورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد أن عضوية مصر الدائمة لقمة البريكس سوف يساهم في تحقيق رغبتها في إقامة نظام عالمي أكثر توازننا وتعزيز دور الأعضاء للمساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي وفتح فرص وآفاق استثمارية لزيادة التجارة البينية بينهم بالإضافة إلى إعلاء صوت إفريقيا إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.