مزايا انضمام مصر لدول البريكس.. خبير يوضح

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الذي يشغل منصب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يجلب معه مجموعة من المكاسب الاقتصادية ذات الأهمية البالغة.

وشدد على أن انضمام مصر إلى هذا التحالف يضفي على البلاد قوة وثقل في الساحة الدولية، لافتا إلى أحد أهم تلك المكاسب، وهو بناء القوة الاقتصادية. مؤكدا أن البريكس يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، مما يوفر لمصر فرصًا متعددة لتعزيز اقتصادها وزيادة تأثيرها على الساحة الدولية.

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مشاركته في مداخلة هاتفية على برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دي ام سي، أن انضمام مصر لقمة البريكس سيشكل دورًا حاسمًا في تعزيز نفوذها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى أن انضمام مصر سيمكنها من التعامل باستخدام عملتها المحلية مع دول الأعضاء، وذلك حتى يتم تبني عملة مشتركة للدول الأعضاء في قمة البريكس.

وأضاف: "بالانضمام إلى تجمع البريكس، تتعزز مكانة مصر وتتزايد نفوذها على المستوى العالمي، ومن بين فوائد الانضمام للبريكس هي زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذه الدول الأعضاء"، منوها بأن الانضمام إلى تجمع البريكس يُعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويبرهن على أن اقتصاد مصر واعد وقائم على أسس قوية.