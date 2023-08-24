السجيني: إفراط في البناء المخالف والتعديات على الأراضي خلال السنوات السابقة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك إفراط في البناء المخالف، وتعديات على الأراضي الزراعية خلال السنوات السابقة، وكان لا بد من وجود إصلاحات، ولكن لا تتم على حساب المواطن.

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه لا بد من وجود تصالح على مخالفات البناء، مع وجود اشتراطات معينة لآلية التصالح.

ليست منحازة لطرف على الأخر

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشخيص والحلول التي يعرضها مبنية على آراء متخصصين، وليست منحازة لطرف على الآخر.