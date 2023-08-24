الزمالك يواجه بطل جيبوتي في دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية

نجح فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في التأهل إلي دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز علي منافسه هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0.

ويواجه فريق ارتا سولار بطل جيبوتي ، نادي الزمالك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل أهداف بطل جيبوتي أمام خورسيد الصومالي كلا من جابريل في الدقيقة الأول وعاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20 وأحرز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 23 من زمن المباراة ليكون التأهل الأول في تاريخ بطل جيبوتي لدور الـ 32 من البطولة.



وكانت مباراة الذهاب إنتهت أيضا بفوز فريق ارتا سولار الجيبوتي بنتيجة 3-0 أمام هورسيد الصومالي بمجموع 6-0 في مواجهاتي الذهاب والإياب.

ويشارك نادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري .