إشادات واسعة بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس.. مستوردون وتجار: دعم جديد للصادرات المصرية لغزو الأسواق الكبرى

بعد إعلان انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

عضو بالغرف التجارية:

انضمام مصر لدول بريكس خطوة للتحرر من قبضة الدولار

متى بشاي:

انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة لدعم الاقتصاد

محمد عطية الفيومي:

فرص لمصر للحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية

أكد مستوردون وتجار ، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيدعم الصادرات المصرية بقوة ويفتح أمامها العديد من الأسواق الكبرى التي تتمتع بقدرة شرائية عالية.

وقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح له اليوم إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

وأضاف بشاي، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.

وأشار إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.

وأكد بشاي أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

بدوره قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول "بريكس"، يعد نجاحا جديدا لمصر في الانضمام للتكتلات العالمية.

وأضاف ، في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تنشيط التجارة الخارجية لمصر .

وقال إن انضمام مصر إلى بريكس شهادة على قوة الاقتصاد المصري.

وأكد المنوفي أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" يمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية،، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع هذه الدول، كما أن مصر تتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي.

وأضاف، أن عضوية مصر في بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، ، يتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية .

وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كلا من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.