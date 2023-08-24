سِجّلَ حافل بآلَترقُيَآت .. من هو المستشار محمد شوقى النائب العام الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

وينشر صدي البلد السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:

من مواليد : ١٩٥٧/٠٥/٠٩ م محافظة الغربية

حاصل على الليسانس في الحقوق عام ۱۹۷۹ جامعة المنصورة . بتاريخ ١٩٨٠/٠٦/٠١

عين بالنيابة العامة وبتاريخ ۱۹۸۵/۰۹/۲۸ عين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية واستمر عمله بالنيابة العامة حتى في ١٩٨٩/١٠/٠١

عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ثم ترقى الى درجة رئيس محكمة حتى ١٩٩٣/٠٩/٠٢

في ١٩٩٣/٠٩/٠٣ عين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية واستمر عمله بها حتى ١٩٩٥/٠٩/٣٠.

في ١٩٩٥/١٠/٠١ عين رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة العامة .

في ١٩٩٩/٠٦/١٦ ترقي الى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

في ۲۰۰۳٣/٠٦/٢٥ ترقي الى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف .

في ٢٠٠٥/٠٦/٣٠ ترقى إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف.

في ۲۰۱۰/۱۰/۰۱ وحتى ۲۰۱۲/۰۹/۳۰ عضو بالمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.

في ۲۰١٢/١٠/٠١ أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٦ سنوات.

في ۲۰۱۹/۰۸/۱۸ تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف طنطا

في ۲۰۲۰/۰۲/۲٥ عين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل .

في ۲۰۲٠/٠٦/٢٢ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعينه مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي .

في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ صدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعينه نائبا عاما اعتبارا من .٢٠٢٣/٠٩/١٩

