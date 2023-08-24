في متناول اليد.. الإمارات تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

كشف الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ناجح بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق الذي يمثل الرافد الأكبر لموارد المياه العذبة إلى مصر والسودان.

وقال الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، إن الإمارات أكدت باستمرار أهمية الحوار البناء بين مصر والسودان وإثيوبيا للتغلب على خلافاتهم بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، أنه يعتقد أن الجهود يجب أن تستمر وفقا للقوانين والأعراف الدولية، من أجل ضمان حقوق الدول الثلاث في أمنها المائي والوصول إلى حل مقبول من الجميع، بحسب حواره مع صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن سد النهضة أصبح في متناول اليد، وهذا يمثل أيضا فرصة لتعزيز وتسريع التكامل الإقليمي، مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة.

يذكر أن مصر وإثيوبيا، اتفقا في يوليو الماضي على العودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد توقفها منذ فترة طولية بسبب التعنت الإثيوبي حول التوصل إلى اتفاق عادل وملزم في بناء وتشغيل السد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في القاهرة منتصف يوليو الماضي، على هامش مؤتمر دول جوار السودان الذي بحث الأزمة التي تحيط بالجارة الجنوبية لمصر.