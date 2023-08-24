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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الأسد يصدر مراسيم تشريعية عاجلة تخص رواتب هذه الفئات

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون التفرغ العلمي رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح وفق الآتي: (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية و(100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية حيث يعتبر هذا المرسوم نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2023 الذي يمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية -الدفاع - التعليم العالي والبحث العلمي - الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

كما نص المرسوم على : وفي حال تقاضي المشمولين بهذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

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