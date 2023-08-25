قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صلاة الجمعة وأهميتها.

أفضل وقت للذهاب للمسجد يوم الجمعة

واستشهد جمعة، بما روي عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (رواه مسلم 857).

وأشار إلى أن الذهاب مبكرًا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة فيه أجر عظيم، فروى البخاري (841) ومسلم (850) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

وتابع: إن الساعة الأولى تكون بعد الفجر، والساعة الثانية تكون مع بداية الشروق، وهي تقريبًا السابعة إلا ربعًا، والحديث يعني أنه كلما ذهبت يوم الجمعة إلى المسجد باكرًا، فإن لك ثوابًا كبيرًا، وكلما تأخرت في وقت الذهاب، قل الثواب، وإذا ذهبت في وقت الصلاة، قد فاتك الحصول على أي جائزة".

وواصل: أن وقت خطبة الجمعة، تكون الملائكة بتقفل دفاترها وتمشي للسماء، كل واحد دخل تعطي له جائزته، ومن وصل وقت الخطبة لا جائزة له».