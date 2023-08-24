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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحد مؤسسي حملة بشبابها: هدفنا حث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أحمد جلو
أحمد جلو

قال أحمد جلو، أحد مؤسسي حملة «بشبابها»: إن الهدف الرئيسي من تدشين الحملة تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، يأتي تحت بند حث شباب مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

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وأكد أحمد جلو، أن شباب مصر لديهم القدرة والوعي على المشاركة في الإستحقاقات الدستورية سواء الرئاسية أو النيابية، لافتًا إلى أهمية أصوات الشباب الناخبين في أي استحقاق دستوري لدلالة أن مصر لديهم قاعدة شبابية تدرك حجم المسئولية في تنمية الوطن.

وأضاف جلو: الهيكل التنظيمي للحملة سيكون على المستوى المركزي، ومنسقي المحافظات ونوابهم، ومنسقي المراكز ونوابهم، ومنسقي الوحدات المحلية والقرى، وسيشهد الهيكل التنظيمي كل فئات المجتمع للوصول لعدد كبير من الشباب في كافة أنحاء مصر.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر. 

واستمع وزير الشباب والرياضة من الشباب لأهداف الحملة، وما ستحققه من توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا أن الشباب المصري واعٍ وذو فكر قائلاً: "اطمئنوا على مصر بشبابها".

كما استمع وزير الشباب إلى عدد من الكلمات من شباب الحملة من مختلف محافظات الجمهورية من الصعيد والدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، بالإضافة إلى التعرف من الشباب على الاستعدادات المقبلة التي سيقوم بها شباب الحملة.

وشهد إطلاق الحملة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد حسن معاون الوزير، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر.

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