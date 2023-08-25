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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي مواعيد الدورات التدريبية في مجال الصناعات الصغيرة المنتجة بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 تنظم ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب بجامعة عين شزس  بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB عددا من الدورات التدريبية في الصناعات الصغيرة المنتجة.

 

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

 

وذلك  علي النحو التالي دورة تدريبية في مجال الصناعات الفنية من ٨/٢١ حتى ٨/٢٣ بكلية التربية النوعية ، دورة تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم من ٨/٢٨ حتى ٨/٣٠  ،دورة تدريبية في مجال الصناعات الغذائية بكلية الزراعة  من ٩/٤ حتى ٩/٦  

وذلك تحت إشراف ابراهيم سعيد القائم بأعمال امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، طارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب . و  طلعت عبدة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي .

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