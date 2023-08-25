الجزائر وجنوب إفريقيا تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

وقعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية مع نظيرتها الجنوب إفريقية على مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـــ 15 لقمة مجموعة "بريكس" المُنعقدة في جوهانسبرج.



وقال رئيس الغرفة الجزائرية، كمال حمني، في تصريحات صحفية، مساء أمس/الخميس/، إن هذا المجلس سيكون بمثابة القاطرة التي تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا.



وأشار إلى أن المجلس سيسمح بتعزيز الاندماج الإفريقي، وخاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؛ ما يفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ببحث فرص الشراكة والتعاون والاستثمار، معتبرا أن كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين.



وأكد الاتفاق على تنظيم زيارة عمل للمتعاملين الاقتصاديين من جنوب إفريقيا خلال النسخة الــ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه خلال شهر ديسمبر المُقبل.