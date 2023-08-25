لأول مرة منذ جائحة كورونا.. وصول طائرة من كوريا الشمالية لمطار فلاديفوستوك الروسي

هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مقاطعة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة "كورونا".

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، في مطار فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.

ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.



وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، سيتم تنفيذها من قبل شركة "إير كوريو"، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تم تعليقها، في عام 2020، على خلفية تفشي جائحة "كورونا".