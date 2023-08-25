25 هجوما إسرائيليا.. ماذا فعلت تل أبيب بسوريا منذ بداية العام؟

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن إسرائيل نفذت 25 هجومًا على الأراضي السورية منذ بداية هذا العام.

ومن هذه الهجمات، نفذت 18 منها جويًا، بينما تم تنفيذ 7 هجمات على الأرض.

تم تنفيذ هذه الهجمات في مناطق متفرقة من سوريا، حيث استهدفت 60 هدفًا مختلفًا.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 61 شخصًا وإصابة آخرين بجروح. مشيرة إلى أنه تم توجيه الضربات في مناطق متنوعة بسوريا، حيث تعرضت العاصمة دمشق لـ12 هجومًا، فيما تعرضت محافظة القنيطرة لـ6 هجمات، ومحافظة حمص لـ3 هجمات، وكذلك محافظة حلب تعرضت لـ3 هجمات، بينما تم تنفيذ هجمتين على محافظة طرطوس.



وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.