صحف الإمارات|السعودية أكبر شريك تجاري لمجموعة «بريكس» .. قديروف: وفاة بريغوجين خسارة كبيرة لروسيا.. ترامب يعود إلى «X» بصورة تاريخية من «السجن»

الإمارات تنضم إلى مجموعة «بريكس»

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تفاقـم معـاناة أطفـال أوكرانيـا

المعارك في السودان تشرد 700 طفل من ديارهم كل ساعة

ترامب يندد بـ"مهزلة قضائية" بعد توقيفه

قديروف: وفاة بريغوجين خسارة كبيرة لروسيا

النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها في حال تعرضت للعدوان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الخليج تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع مجموعة بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم، وذلك استمراراً لنهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية.

وقال رئيس الدولة عبر منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».



قالت صحيفة البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات- اليوم الجمعة- القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، خلال الفترة (15-18) من شهر أغسطس الجاري. وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (309)، موزعين على الإمارات.



ذكرت صحيفة الوطن أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، هنأه خلاله بنجاح هبوط مركبة الفضاء «تشاندرايان-3» على سطح القمر، كما هنأه الشعب الهندي الصديق بهذا الإنجاز العلمي التاريخي، مؤكداً أنه يجسد التقدم الذي حققته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات الحضارية العلمية التي تسهم بها الهند في خدمة مستقبل البشرية.



أوضحت صحيفة الخليج تشديد الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، على ضرورة التزام أطراف النزاع بحماية الأطفال واحترام حقوقهم، معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الأطفال في أوكرانيا ونقلهم قسرياً.

وأكدت ضرورة التزام أطراف الصراع بحماية الأطفال، واحترام حقوقهم وفقاً للإطار المحدد المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تفاقم معاناة الأطفال، نتيجة لتدمير البنية التحتية.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة «بريكس»، مؤكداً ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، واحترام سيادة الدول واستقلالها.

ولفت بن فرحان، خلال كلمته في مقر انعقاد مجموعة «بريكس» المنعقدة في جنوب إفريقيا، إلى أن «إمكاناتنا ومقوماتنا الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة»، مشيراً إلى أن «السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف، وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي».



قالت صحيفة الخليج إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني واصل، أمس الخميس، قصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في ضواحي العاصمة الخرطوم، فيما كشفت منظمة «يونيسيف» أن النزاع في السودان يجبر نحو 700 طفل على النزوح كل ساعة، وأن الصراع شرد أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر الصراع، في وقت ظهر فيه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مقاطع مصورة أمس، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان، غرب الخرطوم للمرة الأولى منذ تفجر الصراع في 15 أبريل الماضي.



أفادت صحيفة الخليج باقتحام عشرات المستوطنين، صباح أمس الخميس، المسجد الأقصى، بحماية القوات الإسرائيلية، فيما واصلت مجموعات من هؤلاء الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق بالضفة الغربية، كما أغلقوا مداخل عدة قرى وبلدات في محافظة الخليل، بالتزامن مع شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة، واقتحم عشرات المنازل في عقربا شمالي الضفة بحثاً عن منفذ عملية حوارة، في حين اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاستيطان والاحتلال.

دوليا، ذكرت صحيفة الخليج أنه في لقطة تاريخية لأول رئيس أمريكي، تُلتقط له صورة جنائية منذ نشأة الولايات المتحدة، عاد الرئيس الجمهوري السابق للبيت الأبيض، إلى منصة التواصل الاجتماعي «X» المعروفة سابقاً باسم «تويتر»؛ حيث ظهر عبوساً وعاقداً حاجبَيه، ومُحدقاً في الكاميرا، قبل مغادرته السجن في ولاية جورجيا، بعد اعتقاله لفترة وجيزة الخميس.

تم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر، لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.



وقالت صحيفة البيان إن صورة جنائيّة التُقِطت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة،. ولم تُنشر حتّى الآن هذه الصورة الجنائيّة التي يُحتمل أن يكون لها تأثير سيّئ على سمعة المرشّح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

وندد ترامب بتوقفيه واصفاً إياها بأنها مهزلة قضائية ذات أبعاد انتخابية.



فيما أشارت صحيفة الخليج إلى أصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، بيانا بشأن الاعتقال الرابع للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بـ"غير الدستوري وغير المسبوق".

وجاء في البيان: "يواصل جو بايدن تسليح الحكومة بشكل غير قانوني ضد الرئيس ترامب، أكبر خصم سياسي له في البيت الأبيض"



وذكرت صحيفة الاتحاد أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اعتعبر أن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قدم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، مبينا أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة لروسيا.

وكتب رئيس الشيشان في قناته على "تيليغرام" عن بريغوجين: "مما لا شك فيه أنه قدّم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، وهذا الفضل لا يمكن أن ينتزعه أحد منه. وفاته خسارة كبيرة للدولة بأكملها. أتقدّم بالتعازي الصادقة لعائلة وأصدقاء يفغيني فيكتوروفيتش"



وأفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن نيامي أعلنت مساء الخميس أنّ النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريباً أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان".

وأتى هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبدالله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.