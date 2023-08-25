شاهد.. قصيدة محيي إسماعيل في حفل ليلة الدموع

فاجأ الفنان محيي إسماعيل الجمهور، بظهوره فى حفل ليلة الدموع والتى أقيمت أمس على مسرح بنش مارك بالسعودية.



وقدم محيي إسماعيل خلال الحفل قصيدة قام بتأليفها لتتناسب مع أجواء الحفل، وتقول كلمات القصيدة: نحن حزانا لا لاننا نبكي.. نحن حزانا لأننا نبكي.. نحن نبكي لا لأننا حزانا.. نحن حزانا لأننا نبكي.



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قصيدة محيي إسماعيل خلال هذا الحفل الاستثنائى، معربين عن استغرابهم لكلماتها.





تفاصيل الحفل

وتصدرت حفلة الدموع مؤشرات البحث علي موقع “إكس" (تويتر سابقًا)، وذلك قبل ساعات من إقامتها في المملكة العربية السعودية.

واحتل هاشتاج حفل ليلة الدموع المركز الأول ضمن مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إكس”.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم.





حفل آخر فى السعودية

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائيا ساهرا له مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاسيت 90»، وذلك ضمن حفلات صيف جدة 2023.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته بالحفل أغنية تتر مسلسل “ليالي الحلمية”,، كما قدم أيضا أغنية تتر مسلسل “زيزينيا”، وفيها استبدل مقطع: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير».