لطمه على وجه إسرائيل.. الإدارة الأمريكية تشجب تصريحات بن جفير بشأن الفلسطينيين

شجبت وزارة الخارجية الامريكية تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير بأن حرية الحركة له ولأبناء عائلته على طرق الضفة تسبق تلك للفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية على أن هذا تصريح محرض وعنصري ويلحق ضررا كبيرا، لأن من يدلي به يوجد في موقع القيادة.

ويشار إلى أن جهات عديدة في العالم، استنكرت التصريح الذي قيل في حديث للقناة الثانية عشرة، ورأت أن مسؤولا كبيرا اسرائيليا يتحدث عن دولة فصل عنصري – ابارتهياد.

ويذكر أن بن جفير قد نشر بيانا حاول فيه توضيح كلامه، ولفت الى أنه قال إن حق ابناء عائلته في الحياة يسبق حرية الحركة للفلسطينيين.