تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 678 شاحنة و 557 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 331 شاحنة و 497 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 347 شاحنة و 60 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للثلاث سفن وهي بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1430 راكب بموانيها .

