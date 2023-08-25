هآرتس تزعم: حكومة نتنياهو ملتزمة بالهدوء مع حماس في غزة

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا زالت تحافظ على حالة الهدوء مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن حكومة نتنياهو لا زالت تتبنى نهج الحكومة السابقة، بالتمسك بوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي تستفيد من عوائده الاقتصادية في وقت تحاول فيه إشعال الأوضاع بالضفة الغربية.

وزعمت هآرتس في تقرير لها، أن هذا الهدوء وصل إلى أبعاد مثيرة للقلق بعد ظهور علامات تغيير في غزة، وعودة التظاهرات عند السياج الحدودي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وفي تقريرها، ادّعت هآرتس، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس مكتبها بالضفة الغربية، المُبعد إلى الخارج صالح العاروري، هو من يسعى ويحاول بتمويل من إيران، إحراق وإشعال الأوضاع في الضفة من خلال زيادة الهجمات ضد إسرائيل، من جهة، ومحاولة تقويض حكم السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.