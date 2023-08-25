إسرائيل.. استمرار مناقشة تحويل الموازنة المالية للسلطات العربية بتل أبيب

نقلت قناة كان العبرية عن مَصادر في وِزارة المالية الإسرائيلية قولها، إنهُ خلالَ الاسبوعِ المقبل سَيُعقدُ لقاء مع مسؤولين من وزارةِ الداخلية، لايجادِ مَسارٍ لمنظوماتِ رِقابة حَولَ تَحويلِ الموازنة بمبلغ مائتي مليون شيكل الى السُلطاتِ المَحلية العربية.

ووفقاً للقناة العبرية، مِن بين الاقتراحات جَعلُ عَطاءاتٍ مَحلية لجمعِ القُمامة ونَقلِ التلاميذ عَطاءات حُكومية.

وأوضحت المَصادر انه يمكنُ تحديدُ المسارِ الملائم حتى نهايةِ العام الجاري، وهو مَوعدُ تَحويلِ الموازنة الى السُلطات المحلية، ولذا لا داعي للإضراب في جهازِ التعليم.

وكان وَزيرُ المالية "بتسَلئيل سموتريتش" قد اجتمعَ مع رئيسُ اللجنة القُطرية لرؤساءِ السلطات المَحليةِ العربية مُضر يونس أمس في مَسعى لحلحلةِ الأزمة.