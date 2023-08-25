القاهرة تبدأ عصر الهيمنة.. 11 دولة بناتج محلي 29 تريليون دولار| أرقام بريكس

أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، حيث تضم دول بريكس الخمسة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حجم اقتصاد يتوقع أن يبلغ 27.65 تريليون دولار خلال 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، أي يمثل 26.2% من الاقتصاد العالمي.

وحال انضمام الأعضاء الجدد لبريكس، فإن الناتج المحلي الإجمالي لـ 11 دولة، قد يبلغ 30.76 تريليون دولار في 2023، ما يشكل حوالي 29.1% من الاقتصاد العالمي، بينما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الجاري، 105.65 تريليون دولار بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

الناتج المحلي الإجمالي لبريكس

وبعد الموافقة على انضمام مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين، من المرجح أن تشكل مجموعة بريكس بأعضائها الـ11، حوالي 29% من اقتصاد العالم الجاري، وذلك وفق بيانات صندوق النقد الدولي، والتي رصدت إجمالي الناتج المحلي المتوقع في 2023 بـ "التريليون دولار"، وجاءت حصص دول البريكس كالتالي:

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الصين حوالي 19.37 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الهند 3.74 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في البرازيل 2.08 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في روسيا 2.06 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السعودية 1.06 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأرجنتين 0.64 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الإمارات 0.50 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في جنوب إفريقيا 0.40 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في مصر 0.39 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في إيران 0.37 تريليون دولار خلال عام 2023.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في إثيوبيا 0.16 تريليون دولار خلال عام 2023.

ما تملكه بريكس من التجارة العالمية

كما أنه وبعد انضمام مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، في تكتل البريكس، فإنه من المتوقع أن تستحوذ المجموعة المكونة من 11 دولة على خمس تجار العالم، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، حيث تستحوذ دول مجموعة بريكس على هذه النسب بـ "المليار دولار"، من التجارة العالمية وفقا لبيانات عام 2022.

تستحوذ الصين على 5.744 تريليون دولار من التجارة العالمية بنسبة 11.6%.

تستحوذ الهند على 1.096 تريليون دولار من التجارة العالمية بنسبة 2.2%.

تستحوذ روسيا على 837.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.7%.

تستحوذ البرازيل على 645.8 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.3%.

تستحوذ الإمارات على 645.7 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.3%.

تستحوذ السعودية على 551.3 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.1%.

تستحوذ جنوب أفريقيا على 297 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.6%.

تستحوذ الأرجنتين على 167.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.3%.

تستحوذ مصر على 154.9 مليار دولار من التجار العالمية بنسبة 0.3%.

تستحوذ إيران على 54.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.1%.

تستحوذ إثيوبيا على 13.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.03%.

حجم التبادل التجاري بين دول بريكس ومصر

أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين دول البريكس مع مصر، حسب بيانات صندوق النقد الدولي عام 2022 بالمليار دولار، فتبلغ ثلث التجارة التي تجريها مصر، كالتالي:

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.3 مليار دولار.

بلغ حجم التبادي التجاري بين مصر والسعودية 9.5 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.3 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.5 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.9 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.1 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين 1.1 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 0.2 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا 0.1 مليار دولار.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران 0.01 مليار دولار.

التوسع الأول لبريكس منذ 2010

وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة لاتفاق مبادئ ومعايير الإجراءات لعملية التوسيع، وتم الإجماع على المرحلة الأولى من التوسيع والتي من المقرر أن تتبعها مراحل لاحقة، وبذلك تم اتخاذ قرارات بدعوة الأرجنيتن ومصر وإثيوبيا وإيران السعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة على أن تبدأ عضوية هذه الدول بداية من 1 يناير 2024.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الستة الجديدة المنضمة إلى بريكس مجتمع في عام 2022، حوالي 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة في تكتل بريكس، بينما بلغت تقديرات البنك الدولي للناتج الإجمالي العالمي حوالي 100 تريليون دولار.