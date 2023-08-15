بريكس 2023.. أهم 5 أرقام في قمة جنوب أفريقيا

تعقد قمة مجموعة بريكس الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا من 22 إلى 24 من شهر أغسطس الجاري، بحضور دولي كبير.

ويشارك في القمة الدول الخمس المكونة للمجموعة وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتناقش القمة توسعة المجموعة بعد ورود طلبات رسمية عديدة من عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة، وهي أول قمة منذ جائحة كوفيد 19.

نستعرض فيما يلي أهم 5 أرقام حول قمة بريكس 2023:

1- وجهت القمة الدعوة لـ67 زعيما لحضور قمة بريكس 2023.

2- دعت القمة 20 شخصية بارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

3- تمثل مجموعة البريكس أكثر من 40٪ من سكان العالم.

4- تستحوذ "بريكس" على 26٪ من الاقتصاد العالمي.

5- تقدمت 23 دولة رسميا بطلب لتصبح أعضاء جددا في البريكس، وهي:

مصر والجزائر وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا والسنغال، والأرجنتين وبوليفيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا.

وكذلك البحرين وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت وفلسطين والسعودية وتايلاند والإمارات وفيتنام، وبيلاروسيا.

بريكس بدون بوتين

ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسيمثل روسيا في هذه القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما يغيب الرئيس فلاديمير بوتين عن الحضور إلى جنوب أفريقيا ويلقي خطابا متلفزا بسبب أمر اعتقاله الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.