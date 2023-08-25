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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و 723 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 325 شاحنة  و55 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امل  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 620 سيارة بوزن 1240 طن قادمة من جدة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1025 راكب بموانئها .
 

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