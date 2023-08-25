تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و 723 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 325 شاحنة و55 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 620 سيارة بوزن 1240 طن قادمة من جدة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1025 راكب بموانئها .

