عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات ثقافتنا في إجازتنا بالعريش

صدى البلد

اختتمت فرقتي الحرية والوادي الجديد عروضها ضمن لفعاليات الفنية بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" على مسرح قصر ثقافة العريش. 
 

تضمنت استعراض " بنات بحرى، الشال الاسكندرانى، الغزل الاسكندرانى، صولو الاسكندرانى،الزفة الاسكندرانى،  الصيادين  ،  فلاحى،  وحلاوة شمسنا، وتابلوه "تحيا مصر"، وسط إعجاب وتفاعل كبير من ـهل سيناء. 

تلاها الابداعات والاستعراضات الفنية التي اختتمت بها فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية عروضها حيث قدمت الفلكلور والتراث الشعبيى لاهالى الواحات منها، عرض حق عرب، الفرافرة، صولو مزمار بلدى، رقصة الكف، فاصل غنائى لمحمد مغاورى، تدريب ومدير الفرقة محمد عبدالله، المدير الادارى سمير معوض، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان أحمد سويلم وغناء الفنان أحمد منصور، والفنان محمد مغاورى، عازف الناى محمد سلام.

بذلك تنتهي عروض فرقتي الحرية والوادي الجديد اليوم ، ليستقبل مسرح ثقافة العريش  فرقتي ملوي للفنون الشعبية ، والانفوشي  ايقاعات شرقية .

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعى بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

الإدارة العامة الادارة العامة ل استعراض الادارة استعراضية الإدارة العامة لل أفعى الاسكندري الأ الاسكندرية اعلي الام الامتنان الأخير الإدارة العام الهيئة الإسكندراني الهيئة العامة لقصور الثقاف التحية الهيئة العامة لقصور الثقافة ب التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

ترشيحاتنا

بمنزلة الرأس من الجسد.. خطيب المسجد الحرام : إذا قطع الصبر ذهب الإيمان

رحمة وإحسان| خطيب المسجد النبوي: يندب سقيا الماء صيفاً وشتاءً

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

فيديو

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ