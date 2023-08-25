ختام فعاليات ثقافتنا في إجازتنا بالعريش

اختتمت فرقتي الحرية والوادي الجديد عروضها ضمن لفعاليات الفنية بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" على مسرح قصر ثقافة العريش.



تضمنت استعراض " بنات بحرى، الشال الاسكندرانى، الغزل الاسكندرانى، صولو الاسكندرانى،الزفة الاسكندرانى، الصيادين ، فلاحى، وحلاوة شمسنا، وتابلوه "تحيا مصر"، وسط إعجاب وتفاعل كبير من ـهل سيناء.

تلاها الابداعات والاستعراضات الفنية التي اختتمت بها فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية عروضها حيث قدمت الفلكلور والتراث الشعبيى لاهالى الواحات منها، عرض حق عرب، الفرافرة، صولو مزمار بلدى، رقصة الكف، فاصل غنائى لمحمد مغاورى، تدريب ومدير الفرقة محمد عبدالله، المدير الادارى سمير معوض، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان أحمد سويلم وغناء الفنان أحمد منصور، والفنان محمد مغاورى، عازف الناى محمد سلام.

بذلك تنتهي عروض فرقتي الحرية والوادي الجديد اليوم ، ليستقبل مسرح ثقافة العريش فرقتي ملوي للفنون الشعبية ، والانفوشي ايقاعات شرقية .

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعى بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.