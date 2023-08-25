هجوم حاد.. معركة كلامية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعارضة أزياء أمريكية

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الجمعة، هجوما حادا على عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، واصفا إياها بـ"كارهة إسرائيل".

وكتب بن جفير على منصة "X" أن "بيلا حديد أخذت مقطعا من كلامه ووزعته على العالم لتظهره عنصريا ومظلما".

ووجه الوزير الإسرائيلي دعوة لعارضة الأزياء من أصول فلسطينية لزيارة مستوطنة كريات أربع شرق الخليل حيث يعيش، وقال: "أدعوكي لزيارتنا كي تري كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم، وما هي التهديدات التي تتلقاها زوجتي وأطفالي كل يوم من الإرهابيين الذين يعيشون هنا بجانبي".

وكرر بن جفير موقفه، مشددا على أن "حقه وحق زملائه اليهود بالسفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق يهودا والسامرة يفوق حق الإرهابيين الذين يرمون بالحجارة ويقتلون"، مؤكدا أنه "لن يعتذر ولن يتراجع عن كلامه الذي سيكرره ألف مرة".

بدورها رفعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، يوم الخميس، جزءا من مقابلة صحفية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على القناة 12.

وفي المقابلة قال بن جفير إن حقه وحق زوجته وعائلته في الحياة أهم من حق العرب في الحركة في منطقة الضفة الغربية. وانتقدت كلامه وكتبت: "حياة شخص ليست أهم من حياة شخص آخر".

رفعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، يوم الخميس، جزءا من المقابلة التي كانت الليلة الماضية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على القناة 12. وفي المقابلة قال بن جفير إن حقه وحق زوجته وعائلته في الحياة أهم من حق العرب في الحركة في منطقة الضفة الغربية. وانتقدت كلامه وكتبت: "حياة شخص ليست أهم من حياة شخص آخر".

قامت عارضة الأزياء المعروفة بنشاطها ضد إسرائيل بنشر "قصة" التي تعرض تصريحات بن غفير على صفحتها في إنستجرام الذي يتابعها ما يقارب الـ60 مليون متابع وقامت بانتقاده.

وأضافت أسفل الفيديو بكلماتها الخاصة: "لا يوجد مكان، في أي وقت، وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر. لا سيما بسبب أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة". ورغم أن الوزير أشار إلى مسألة حرية التنقل إلا أن حديد اختارت طرحها كحق في الحياة.