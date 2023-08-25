عاجل.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة مقياس ريختر، اليوم الجمعة، على بعد 130 كم شرق يامادا باليابان.
وأفاد مرصد الزلازل بوقوع زلزال عند الساعة 10:11:54 بتوقيت جرينتش.
وأضاف مرصد الزلازل في بيانه أن الزلزال وقع على عمق 29.0 كم من شرق يامدا في اليابان.
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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة مقياس ريختر، اليوم الجمعة، على بعد 130 كم شرق يامادا باليابان.
وأفاد مرصد الزلازل بوقوع زلزال عند الساعة 10:11:54 بتوقيت جرينتش.
وأضاف مرصد الزلازل في بيانه أن الزلزال وقع على عمق 29.0 كم من شرق يامدا في اليابان.
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