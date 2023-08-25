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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مشتول السوق بالشرقية

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى بدء انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مركز مشتول السوق والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث تضم القافلة بين أعضاءها الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي بالزقازيق وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر والدكتور عبد الله كامل مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق.

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بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية تبدأ بأدء شعائر صلاة الجمعة ويتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بتكثيف حملات التوعية الدينية بقري مركز مشتول السوق وخاصه قريتي ابراش وكفر ابراش أكثر القرى حيث تنتشر بهما ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الأزهر والأوقاف الأنشطة الدعوية التوعية الدينية التطرف والإرهاب الحديث الشريف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية القافلة الدعوية اللجنة العليا للدعوة أوقاف الشرقية

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