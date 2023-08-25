من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

من المهم التركيز على اكتساب الوزن بشكل صحي عند تناول اطعمة تزيد الوزن للأطفال، وذلك من خلال الاعتماد على الأطعمة الكاملة والغنية بـ القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم.

أطعمة تزيد وزن الأطفال

ويجب الابتعاد عن الأطعمة الضارة التي تزيد الوزن للأطفال كالأطعمة المصنعة والجاهزة تمامًا، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”.

وفيما يلي سنقوم بذكر أفضل أطعمة تزيد الوزن للأطفال، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وتساعد على زيادة الوزن، ولكنها صحية ومغذية في نفس الوقت.

_ زبدة الفول السوداني :

تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية؛ حيث إن تناول ملعقتين من زبدة الفول السوداني تمد الجسم بحوالى 191 سعراً حرارياً و16 جرامًا من الدهون.

أطعمة تزيد الوزن للأطفال

_ الفواكه المجففة :

تحتوي الفواكه المجففة كالتين المجفف أو المشمش على العديد من السعرات الحرارية، وهي غنية بالسكر الطبيعي كما تمد الجسم بالطاقة، وتعمل على زيادة وزن الطفل.

_ الأفوكادو :

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية؛ حيث تحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم (100 جرام) على 161 سعرا حراريا و8.6 من الكربوهيدرات و15 جراما من الدهون، وبالتالى فهي من أبرز أطعمة تزيد وزن الطفل بشكل صحي.

_ الموز :

يعد الموز من أفضل الاختيارات كأكلات لزيادة وزن الجسم فهو مصدر غني بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية؛ حيث تحتوي ثمرة موز واحدة متوسطة الحجم عى 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن الموز يحتوي على فيتامين ب 6. لذا فهو مفيد للأطفال بشكل كبير .