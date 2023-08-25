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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي حول صاروخ كوريا الشمالية

صدى البلد

أعربت وزراء خارجية مجموعة السبع وممثل الإتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استنكارهم الشديد لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باستخدام تكنولوجيا متقدمة.


وجاء في بيان مجموعة السبع أن :"عملية الإطلاق انتهاك واضح وصارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار البيان إلي أن هذا الأمر يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في الساحة الدولية.

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وحث البيان كوريا الشمالية على قبول الدعوات المتكررة للحوار من قبل اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا دون شروط مسبقة .


واختتم البيان بالتأكيد على التزام مجموعة السبع بتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولي القائم على القانون .
 

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