مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته الـ11 يحمل اسم سهير المرشدي

كشف مهرجان همسة الدولي للاداب والفنون، عن تفاصيل الدورة الــ 11، والمقرر أن تنطلق بعد أيام قليلة.

وقال الكاتب فتحي الحصري، رئيس ومؤسس المهرجان، فى تصريحات صحفية،: اعتاد مهرجان همسة ان تكون دوراته تحمل اسم كبار نجوم الفن والأدب، وتحمل الدورة الــ ١١ اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي؛ نظرا لتاريخها الفني الكبير والمشرف.

وكشف الحصرى فى تصريحات سابقة: أنهم يستعدون لانطلاق الدورة الــ ١١ والتى تقام دوما فى الأسبوع الاول من شهر سبتمبر من كل عام، في متحف الحضارة .

وأوضح الحصرى أن إدارة المهرجان جعلت مشاهدة كل الأعمال المعروضة طوال العام، دون الاقتصار على شهر رمضان فقط، بل وإضافة الأعمال التى تعرض على المنصات الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاهدة كل الأعمال الفنية وكل النجوم، وتكريم النخبة الأكثر من النجوم والوجوه الصاعدة وكل الأطراف المشاركة فى العمل .

وأكد الحصري أن إدارة المهرجان اعتادت على اختيار لجنة تحكيم من كبار أهل الفن لاختيار الأعمال والنجوم التي تستحق التكريم من خلال الأعمال الدرامية.

مهرجان همسة للآداب والفنون

أيام قليلة وتنطلق الدورة الحادية عشرة لمهرجان همسة للآداب والفنون وهو المهرجان الذي يجمع بين تكريم المثقفين من الشعراء والأدباء في مصر والوطن العربي وبين نجوم الفن في مصر.

الجدير بالذكر ان المهرجان في دورته الجديدة والتى تقام على مسرح متحف الحضارة يكرم نخبة كبيرة من نجوم الفن الذين تألقوا هذا العام في الأعمال الدرامية المختلفة منهم الفنان طارق لطفى والفنان محمد ممدوح وكلا من النجمات حنان مطاوع، سوسن بدر، سماح انور، عبير صبري والنجوم محمد عبد الحافظ، حمزة العيلي، طه دسوقى، محمد التاجى جلال العشرى، كما يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح الفنان نضال الشافعى، الفنانة داليا البحيرى ومن الوجوه الشابة الفنانة زينب العبد ومونيكا هانى وإيمى طلعت زكريا وأحمد عبد الحميد وعمر شريف، ومدير التصوير تيمور تيمور ومصممتا الملابس ريم العدل ود. سامية عبد العزيز والمخرج تامر والمؤلف محمد سلمان عبد المالك.

وقد صرح رئيس المهرجان الكاتب فتحى الحصرى بأن دورة هذا ستكون مميزة، من حيث الطابع الاحتفالي، حيث سيتميز ديكور الحفل بشكل فرعونى، يتماشى وروعة المكان، وأيضا سيكون مواكبا لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان همسة هذا العام المخرج القدير إبراهيم فخر، الفنان القدير طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المؤلف والسيناريست وليد يوسف، الناقد الفنى كريم المصرى، الاعلامي سمير فقيه.

يذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان همسة كانت تحمل اسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد.