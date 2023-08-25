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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

محمد إمام
محمد إمام

بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة. 

 

وفي أول أيام التصوير التف الجمهور حول محمد إمام لإلتقاط الصور التذكارية معه، مما تسبب في ازدحام شديد وإغلاق الشوارع المحيطة، وقام إمام بتلبية طلبات جميع الحاضرين بالتصوير معه مما استغرق وقت طويل قبل مغادرته.

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ويضم فيلم الأستاذ عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت. 

 

أحدث أعمال محمد إمام

الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

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