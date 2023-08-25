هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب مفاجأة مفرحة في ليلة الدموع

نجح حفل ( ليلة الدموع ) في جدة بالمملكة العربية السعودية وتفاعل معه الجمهور العربي بسبب فكرته وايضا تنفيذه المتميز.

وأكد قائد الحفل المايسترو هاني فرحات أن كل المشاركين في الحفل هدفهم إمتاع الجمهور العربي، كما أن الجميع كان لديه رغبة في تقديم أفضل ما لديه، لكني ومع الأوركسترا بذلنا مجهودا كبيرا في البروفات بسبب رغبتنا في تقديم كل مطرب بشكل جديد أمام جمهوره.

وتابع هاني فرحات: "شيرين كانت المفاجأة الأهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدى كل الجمهور العربي وظهرت بشكل متميز وسعيد أنني التقيت بها لأنها من المطربات شديدة الخصوصيةوجودها اعطي الحفل قوة كبيرة واستمتعنا سويا بالموسيقي التي قدمناها سويا، كما أن كواليس البروفات كانت ممتعة معهم جميعا ،ولذلك وفقنا جميعا إلي الخروج الذي خطط له من قبل للحفل".

حفل ليلة الدموع

بدأ الحفل للوصلة الغنائية الأولى بحضور الفنان أحمد كامل ، كما تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا مستنيك ، قولي غاب" وشارك الفنان أحمد كامل جمهوره "حابب أقلكم ليلة سعيدة بس حكون كذاب"

كما أكمل الوصلة الغنائية الثانية بحضور الفنان مسلم ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " مبقتش أعرف أعمل ايه، قلب في الدفاتر ، مش ندمان " حيث تابع الوصلة الغنائية الثالثة بحضور الفنان طارق الشيخ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " عز الليل ، كتب حياتي ياعين "حيث شارك الشاعر الصعيدي هشام الجخ بقصيدة "ماتزعليش"

كما فاجأ الجمهور بدخول الممثل محمد جمعة بقوله " اللي راح منك عمرك ما تزعل حيجي اللي أحسن منه ومش عايز اليوم فرح " وقد شهد الوصلة الغنائية الرابعة بحضور الفنان هيثم شاكر ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا عمري في يوم ما حلمت ، مفيش بعد بينسيني ، كنت مداويني، سبب واحد، احلف بالله " كما تابع الوصلة الغنائية الخامسة بحضور الفنان ادم ، وتغنى بمجموعة الأغاني الحزينة "قولو للي أكل الحرام ، خلص الدمع ، خلصت لحكايى ، على بالي ، هذا انا ".

و تفاعل الجمهور بالمفاجأة الثانية بدخول الفنانة شيرين على المسرح وتغنت بأغنية " مشاعر، كدابين ، كده ، نسيني ، قال صعبان عليا ، جرح تاني" وعبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب برسالة في المسرح : توجه شكر إلى الفنانتان أحلام وأنغام "شكراً لبنت الاصول وكتر خيرك..".

وتابع الحفل بالوصلة الغنائية المستمرة مع الفنان حمادة هلال بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " دموع ، ساعات ، كل ما أفكر فيك " وتابع الحفل بصوت الفنان أحمد سعد ، بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " سالت نفسي كتير ، وحشني نفسي ، ملكش مكان ، كلام انتهى " وتغنى دويتو الفنان أحمد سعد مع الفنان تامر عاشور على اغنية " تملي " كما عاش الجمهور حفل مليئ بالحزن وختم الحفل مع الفنان تامر عاشور بمجموعة من الأغاني " قولوا سماح ، كنت فين ، علموها عني ، كان موضوع ، بقول عادي" .