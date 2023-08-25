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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يمن الحماقي: انضمام مصر للبريكس يمنحها تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري

تجمع بريكس
تجمع بريكس

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك تفاؤل كبير بعد انضمام مصر للبريكس، كما أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري ستتأثر للأفضل.

وأضافت الحماقي، خلال حوارها مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامي مصطفى بكرى، أن انضمام مصر لتحالف البريكس سيعطى تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري بين الأعضاء، بالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملات.

وأشارت يمن الحماقي إلى أن  اتفاقية تبادل العملات ليست أمرا سهلا على الاقتصادات، كما أن الميزان التجاري ضد مصلحة مصر، وبه خلل كبير؛ بسبب الفارق بين حجم الصادرات والواردات.

وأوضحت يمن الحماقى أن الربع الحالي شهد انخفاضا في إجمالي عدد الصادرات ليكون 16 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.

سفير مصر بجنوب إفريقيا

وقال السفير أحمد الفضالى سفير مصر بجنوب إفريقيا، إن دعوة مجموعة البريكس بالأمس لمصر للانضمام للمجموعة؛ تتويج لـ جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة استمرت لسنوات عديدة.

وأوضح سفير مصر بجنوب إفريقيا، أنه فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الخارجية، شاركت في اجتماعات البريكس، بداية من عام 2017، إضافة إلى أنها انضمت إلى بنك التنمية الجديدة الخاص بتجمع البريكس.

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