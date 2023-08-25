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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعمة البصر هبة عظيمة.. حسام موافي: كنت قريبا من فقدان النظر

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

أجرى الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عملية جراحية في العين؛ بعد شعوره بألم شديد فيها، وأصبح غير قادر على القراءة.

وأكد حسام موافي  خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البعض يعتقد أن الأطباء لا يصابون بالأمراض وغير معرضون للإصابة، معقبا: «أنا شعرت بألم شديد في عيني لم أقدر على القراءة وقمت بإجراء عملية جراحية للحفاظ على البصر الأسبوع الماضي».

نعمة البصر

وقال حسام موافي، إنه عقب إصابته في العين؛ شعر كثيرا بما يعاني به المريض، موضحًا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من فقدان رؤية البصر، ونعم الله علينا كثيرة ولا تحصى، ومنها نعمة البصر التي بدونها يعيش الإنسان في عزلة، البصر يمكن من خلاله قراءة الكتب، المشي في الشوارع، رؤية الأشخاص».

وأوضح حسام موافي، أن نعمة البصر كبيرة جدا ولا يقدر قيمتها إلا من فقدها، موجها الشكر إلى الطبيب الذي أنقذ عينه من فقدان الرؤية، مضيفًا: «الدكتور الذي أجرى لي العملية رفض أن أذكر اسمه، وكان سببا بعد الله في الحفاظ وحماية عيني من فقدان الرؤية».

وأشار موافي إلى أن الله من عليَّ بالشفاء ورزقني الحفاظ على عيني، لافتا إلى أن كل إنسان مهما كان تخصصه معرض للإصابة بأي مرض مثله مثل إي شخص، كما أن الله هو من يهب الشفاء لعباده.

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