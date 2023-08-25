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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. سلاح الجو يوجه ضربات قوية للمعارضة التشادية

طائرات عسكرية - ارشيفي
طائرات عسكرية - ارشيفي

أفادت القيادة العامة للجيش الليبي، بأن سلاح الجو الليبي يوجه ضربات قوية للمعارضة التشادية على الحدود مع تشاد.

وذكرت القيادة العامة للجيش الليبي أن هناك استطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية، بحسب صحيفة “المرصد” الليبية.

وقالت أيضا : قمنا بإنزال مظلي خلف تمركزات المسلحين؛ في إطار عملية تطهير الجنوب الغربي الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد قالت في وقت سابق  أن وحدات الجيش الوطني اطلقت عملية عسكرية واسعة و محددة الأهداف لتأمين الحدود الجنوبية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها ؛ أن دول جنوب الصحراء تمر بمرحلة توترات سياسية و أمنية واسعة أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الارها بية و الاجرا مية بشكل واضح.

وقال القيادة: من منطلق واجبنا القانوني والوطني حماية بلادنا و شعبنا و الحفاظ على حالة الاستقرار و الامن في الجنوب الليبي؛ لن نسمح بان تكون بلادنا منطلقًا لأي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار.

وأردفت : نؤكد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة الداخلية و مشاكلها السياسية.

واتمت القيادة بيانها : العملية العسكرية يشارك فيها نخبة من قواتكم المسلحة الليبية برًا و جوًا و لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها. 

متحدث الجيش الليبي : نريد تطهير الداخل دون مشاركة خارجية

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