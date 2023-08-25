الرئيس الإيراني: تصريحات قمة «بريكس» كشفت تركيز دول إفريقيا على حماية استقلالها

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، على أهمية مجموعة "بريكس" كتحالف عالمي، يلعب دورا رئيسيا في التعاون الاقتصادي والتجاري في جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك، خلال تصريحات “رئيسي” لدى وصوله إلى طهران، بعد حضوره قمة "بريكس"، وأصبحت إيران رسميا عضوا في الكتلة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



وشدد الرئيس الإيراني على أن "التصريحات والخُطب التي ألُقيت في قمة "بريكس" كشفت أن الدول الأفريقية تركز على حماية استقلالها، الأمر الذي جعل إيران وأفريقيا أقرب إلى بعضهما البعض، وتعززان من تنمية التعاون الاقتصادي ومكافحة الاستعمار".



وأكد رئيسي أن "روح الصحوة قد خُلقت في أفريقيا كلها، وهذه الروح المناهضة للاستعمار انتشرت في القارة السمراء وكبار مسؤوليها".