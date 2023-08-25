على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

ظهرت النجمة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، وقد شاركتها مع متابعيها مؤخرا مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والجرأة .

تسريحة شعر رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

وظهرت رانيا يوسف بفستان طويل لامع باللون الفوشيا كت ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة v، وقد اختارت حقيبة ناعمة سورايه باللون الفضي اللامع.

وقامت رانيا يوسف بلم خصلات شعرها بعمله ضفيرة طويلة منسدلا على ظهرها، وذلك على خطي ضفيرة ياسمين صبري، ودرة والتي ظهرها بها مؤخرا.

واختارت رانيا يوسف لمسات ناعمة من المكياج، فقامت باختيار السموكي أيز لتبرز من جمال عينيها، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما ابرز من إطلالتها.

وأكملت رانيا يوسف إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار كولية باللوز الفضي، واساور باللون الفضي والذهبي، مع ساعة يد باللون الأسود.

رانيا يوسف

درة

ياسمين صبري

درة