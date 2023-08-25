عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

تسريحة شعر رانيا
تسريحة شعر رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

ظهرت النجمة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، وقد شاركتها مع متابعيها مؤخرا مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والجرأة .

 

تسريحة شعر رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

 

وظهرت رانيا يوسف بفستان طويل لامع باللون الفوشيا كت ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة v، وقد اختارت حقيبة ناعمة سورايه باللون الفضي اللامع.

 

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

 

وقامت رانيا يوسف بلم خصلات شعرها بعمله ضفيرة طويلة منسدلا على ظهرها، وذلك على خطي ضفيرة ياسمين صبري، ودرة والتي ظهرها بها مؤخرا.

 

واختارت رانيا يوسف لمسات ناعمة من المكياج، فقامت باختيار السموكي أيز لتبرز من جمال عينيها، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما ابرز من إطلالتها.

 

وأكملت رانيا يوسف إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار كولية باللوز الفضي، واساور باللون الفضي والذهبي، مع ساعة يد باللون الأسود.

 

رانيا يوسف
درة
ياسمين صبري
درة
ياسمين صبري
رانيا رانيا يوسف شعر رانيا يوسف تسريحة شعر رانيا يوسف النجمة رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

موضوعات متعلقة

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

لذيذ وصحي.. طريقة عمل مشروب سموثي القرع بالقرفة 

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

حلوى خليجية.. طريقة سهلة لعمل العريكة الجنوبية في المنزل

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

من المطبخ العربي.. طريقة عمل دجاج مسحب

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

ترشيحاتنا

«البيئة» تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كـ«منحة صينية لمصر»

المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

«الباز» يكشف دلالات مهرجان الدراما الثاني في العلمين.. وتكريم الشيخ صالح كامل

بسبب شاكوش وبيكا وعمر كمال|رسالة نارية من محمد موسى لـ مصطفى كامل

«شيشة» عمر كمال تخرج محمد موسى عن شعوره: الحقوا أولادنا في خطر

حافظوا على الدولة الوطنية.. المفتي: لا فرق بين قيمة حب الوطن والدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ