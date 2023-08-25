المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التركيز على فقه الدولة مهم فى تحقيق سير الفتوى فى اتجاه صحيح يحقق مصالح المجتمع.

وأضاف شوقى علام،خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس، أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحرِّي الواقع الاجتماعي والفكري..

وتابع المفتي: أذا كان العالم معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.

يناسب الحاضر

وأشار المفتى إلى أن البناء العلمي للأمة يتم ويكتمل بالاستفادة من خبراتها السابقة، بما يناسب الحاضر وليس بهدم المرحلة المباركة من عمر الحركة المذهبية.

ووجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة به، مضيفا:"شخصى الضعيف يلتمس خدمة دينه ووطنه والناس جميعا فى مشارق الارض ومغاربها ".